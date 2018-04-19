КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи

2018-04-19 20:28 | www.trend.az | 7

КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи в преддверии американо-северокорейского саммита, заявил в четверг журналистам южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, передает РИА Новости.

"Северная Корея демонстрирует волю к полной денуклеаризации. Не выдвигает таких условий, которые не могут быть приняты США, будь то, как в прошлом, вывод американских войск", - сказал Мун Чжэ Ин на встрече с руководителями местных СМИ в свой официальной резиденции в Сеуле. Текст его выступления распространен администрацией президента Южной Кореи.

По его словам, КНДР настаивает только на прекращении враждебной политики США в отношении Пхеньяна и гарантиях ее безопасности.

Как отметили южнокорейские наблюдатели, в последнее время требование о выводе войск США из Южной Кореи действительно не упоминается в северокорейской печати, и критика в адрес Вашингтона значительно ослабла.

В настоящее время в Южной Корее находятся 28,5 тысячи американских солдат под предлогом защиты от "угрозы с севера". Формально между КНДР и США сохраняется состояние войны после военного конфликта 1950-1953 годов - между ними было подписано только соглашение о перемирии.