Президент Германии поздравил Ильхама Алиева

2018-04-19 22:42 | www.oxu.az | 4

Германия готова содействовать укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«Мы готовы вложить усилия на еще большее укрепление связей между Азербайджаном и Европейским Союзом», - говорится в поздравлении.

Президент Германии выразил надежду на продолжение сотрудничества между Азербайджаном и Германией в рамках ОБСЕ и Совета Европы.

«Германия и в будущем останется надежным партнером Азербайджана. Мы желаем совместного расширения наших двусторонних отношений.

Азербайджан может рассчитывать на поддержку Германии в процессе реформ, предусмотренных в республике», - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

А.Б.

