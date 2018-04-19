Предстоящий визит Лаврова в Китай укрепит тенденцию развития китайско-российских отношений на высоком уровне - МИД КНР

2018-04-19 20:55 | www.trend.az | 7

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23-24 апреля совершит официальный визит в Китай и примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции, передает Синьхуа.

Китай уверен, что предстоящий визит и дальше укрепит благоприятную тенденцию развития китайско-российских отношений на высоком уровне, активизирует стратегическое взаимодействие двух стран в международных делах.

Визит состоится после того, как в начале апреля спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И совершил успешный визит в Россию. Обмен взаимными визитами в течение месяца в полной мере продемонстрирует высокий уровень и особый характер двусторонних отношений.