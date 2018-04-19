Стивен Сигал не планирует посещать Армению и Нагорный Карабах

2018-04-19 22:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянскими СМИ, о визите Стивена Сигала в Армению и Нагорный Карабах не соответствует действительности.

Об этом в социальной сети “Instagram” написал сам актер.

«Информация, распространяемая в СМИ, о моей поездке в Армению неверна. Меня много раз приглашали в Армению, но я никогда не давал согласия. Также я никогда не давал согласие на посещение Нагорного Карабаха, так как полностью признаю территориальную целостность Азербайджана», - написал Стивен Сигал.