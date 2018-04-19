Цена на нефть взлетит до 100 долларов - ПРОГНОЗ

2018-04-19 23:13 | www.oxu.az | 5

Стоимость нефти может достичь $100 за баррель, если Саудовская Аравия «добьется своего».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на газету USA Today.

Газета указывает, что страны ОПЕК, а также не входящие в организацию государства, рассматривают дальнее сокращение объемов добычи в середине 2019 года.

Это создаст дефицит нефти на рынках.

Такая ситуация сыграет на руку Саудовской Аравии, поскольку в этих условиях вырастет стоимость нефтяной компании Saudi Aramco, которая намеревается в скором времени выйти на IPO.

«Саудовская Аравия хочет добиться высоких цен на нефть - и да, возможно, для IPO, но дело не только в этом», - сказал Reuters источник в ОПЕК.

По его словам, и после первичного размещения акций Saudi Aramco Эр-Рияд намеревается удержать высокие цены на ресурс, поскольку саудовская экономика нуждается в деньгах для трансформации экономики, которую задумал наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Газета делает вывод, что планы Саудовской Аравии могут серьезно повлиять на существующие тренды на нефтяном рынке. В пользу роста цен на нефть сыграет и сокращение запасов, высокий спрос и геополитическая напряженность, заключает USA Today.

Ранее сообщалось, что цены на нефть преодолели новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США.

А.Б.

