Президент Европейской Комиссии поздравил Ильхама Алиева

2018-04-19 23:15 | www.oxu.az | 5

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на выборах.

Как передает Oxu.Az в поздравлении говорится:

«Господин Президент.

Разрешите поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Надеюсь, что Ваш новый мандат создаст основу для углубления отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, завершения переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, опирающемуся на фундаментальные ценности и принципы, в том числе наши политические и экономические интересы.

В центре вопросов, которые мы считаем важными, стоит чувство уважения к фундаментальным правам и демократическим принципам, и я уверен, что Вы будете осуществлять решительную деятельность в направлении этих важных ценностей.

Господин Президент, прошу принять мои самые добрые пожелания».

А.Б.

