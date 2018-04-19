Новых ударов по Сирии не планируется - МИД Франции

2018-04-19 23:12 | www.trend.az | 3

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что никакого военного вторжения в Сирию не будет, передает РИА Новости.

"Не будет никакого военного вторжения (в Сирию - ред.), кроме (произошедшего) вмешательства (удара США, Британии и Франции - ред.) против химического арсенала. Не будет другого вторжения", - сказал Ле Дрин в эфире телеканала BFMTV.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.