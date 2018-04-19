Россия заявила о впрыскивании яда в кровь Юлии Скрипаль

2018-04-19 23:36 | www.oxu.az | 6

Посольство России в Великобритании обратилось в британский МИД с требованием дать российским медикам провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль, отравленной в Солсбери вместе с отцом, бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт диппредставительства.

По словам пресс-секретаря посольства, Юлия «незаконно удерживается британскими властями, заблокированы какие-либо ее контакты с нами», а ее здоровье и отсутствие официальных данных о ней вызывает беспокойство.

Он добавил, что у Москвы нет возможности определить состояние отравленных, понять, действуют ли они от своего имени, под давлением или за них вообще говорят сотрудники спецслужб.

«Не имея доступа и реальной картины случившегося, (...) российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами.

В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат?» - отмечается в комментарии.

Как указывается, у Сергея Скрипаля, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось, а в целом картина не характерна для нервно-паралитических отравляющих веществ.

Пресс-секретарь отметил, что это «может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».

А.Б.

