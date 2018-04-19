США упрощают правила экспорта беспилотников

2018-04-19 23:50 | www.oxu.az | 7

США упрощают правила экспорта беспилотных летательных аппаратов, в том числе с лазерными целеуказателями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Белого дома управления торговой и производственной политики Питер Наварро на брифинге в четверг.

Соответствующие изменения политики США опубликованы в четверг на сайте Белого дома.

«Экспортная политика администрации UAS облегчит (политику), позволив американским фирмам увеличить свои прямые продажи уполномоченным союзникам и партнерам.

Путем расширения возможностей для международных продаж американская промышленность получит стимул для того, чтобы еще больше делать то, что она делает лучше всего – инвестировать и внедрять инновации», - сказал Наварро.

В свою очередь, представитель госдепартамента США Тина Кайданов уточнила, что изменения политики коснуться и продаж беспилотников с лазерными указателями.

А.Б.

