Очередные семь лет стабильности для Азербайджана

2018-04-20 00:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Накануне в парламенте состоялась церемония инаугурации Ильхама Алиева, который 11 апреля 2018 года был переизбран азербайджанским народом Президентом страны еще на семь лет.

Но разве стали итоги голосования для кого-то неожиданностью? За последние 15 лет своего президентства Ильхам Алиев доказал, что является истинным лидером, внимательным к проблемам своего народа. Лидером, который заботится о каждом гражданине своей страны.

Именно под его руководством экономика Азербайджана вышла на совершенно новый уровень и темпы развития, значительно повысилось благосостояние и социальная безопасность населения. В Азербайджане, пострадавшем в 1990-ые годы от армянской оккупации, сегодня создана крупнейшая экономика региона, и Баку является инициатором и участником масштабных транснациональных энергетических, транспортных и других проектов.

Социальная сфера стала одним из приоритетов государственной политики Азербайджана. Постоянное повышение пенсий и заработных плат, укрепление социальной защиты населения, строительство школ, медицинских учреждений, домов для вынужденных переселенцев - все это является неотъемлемой частью политики Ильхама Алиева.

От страны с “низким уровнем доходов” до главной экономики Южного Кавказа

С 2003 года номинальный валовой внутренний продукт Азербайджана вырос почти в 10 раз, а реальный ВВП в 3,2 раза! Ни одна страна на всем постсоветском пространстве не демонстрировала столь высоких темпов роста экономики. Подобное достижение считается редким и в глобальном масштабе.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан вышел из группы стран с “низким уровнем дохода” и перешел в группу государств со “средним уровнем дохода”, а в 2010 году и вовсе перешел в категорию стран с “высокими средними доходами” [классификация Всемирного банка]. С 2003 года совокупные доходы населения Азербайджана выросли с 5,7 миллиарда до 49,2 миллиарда манатов. Средняя месячная зарплата за тот же период выросла с 77,4 до 528,2 манатов.

Достижения Азербайджана в сфере экономики неоднократно отражались в отчетах ведущих финансовых и экономических институтов мира. В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 35-ое место, по индексу инклюзивного развития - третье место среди развивающихся стран.

Трудно представить вторую такую страну, где предприниматели могли бы получать такую большую поддержку от правительства - в стране действуют механизмы поощрения экспорта и инвестиций, постоянно строятся промышленные, агро- и IT-парки, чьи резиденты освобождены от уплаты налогов и таможенных пошлин, фермеры освобождены практически от всех видов налогов, а поддержка льготного кредитования расширяется из года в год - кредитование только по линии Национального фонда поддержки предпринимательства с 2003 года выросло в 14 раз.

Заметных успехов под руководством Президента Ильхама Алиева страна добилась и в сфере технологического развития и ИКТ: в частности, в 2013 году Азербайджан запустил свой первый спутник, войдя, таким образом, в “космический клуб”. В мае текущего года будет запущен уже второй геостационарный спутник Azerspace, а с учетом низкоорбитального Azersky количество спутников достигнет трех.

Внимание к наукоемкой экономике и развитию технологической составляющей отражено в стратегических дорожных картах, утвержденных главой государства в декабре 2016 года. Так, особое внимание будет уделено развитию качества человеческого капитала, так как его эффективное использование оказывает значительное влияние на развитие научно-производственных сфер, увеличению трудовой производительности и повышению конкурентоспособности экономики.

Растущая экономическая мощь Азербайджана позволила стране приступить к реализации международных проектов. Страна инициировала строительство “Южного газового коридора”, который призван обеспечить энергобезопасность Восточной Европы, и одновременно стать новым источником доходов, который способствует дальнейшему росту благосостояния азербайджанской нации. Другими яркими примерами являются запущенная в прошлом году железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, формируемый международный транспортный коридор “Север-Юг”, строящийся Бакинский международный морской торговый порт. Все эти проекты помогут создать новую транспортную карту Евразии, где посредством Азербайджана будут объединены Восток и Запад, Север и Юг.

Азербайджан стал важной платформой для межкультурного диалога

На протяжении 15 лет под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан набирал “политический вес” на мировой арене. Пятнадцать лет назад было бы трудно представить, что Баку может стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Однако в 2011 году это стало реальностью.

Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Всемирный форум религиозных лидеров, Форум по межкультурному диалогу, Гуманитарный форум - благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева за Азербайджаном закрепился статус международной площадки, где представители разных стран могут наладить диалог и обсудить актуальные проблемы мира.

В этом году также исполнится 10 лет “Бакинскому процессу” - инициативе Президента Ильхама Алиева, получившей поддержку ООН и объединяющей мусульманский мир и европейские государства. Ее цель заключается в том, чтобы путем межкультурного диалога снизить напряженность на этнической и религиозной почве.

Азербайджанскую модель мультикультурализма изучают в вузах Турции, России, Грузии, Польше, Италии, Португалии, Литве, Швеции, Беларуси, Болгарии, Чехии и других стран.

Социальная защита населения - главный приоритет на протяжении 15 лет

Даже в годы экономических кризисов в Азербайджане не сокращалось финансирование социальных сфер. Так, размеры одной лишь среднемесячной пенсии с 2003 года выросли в 8,6 раза.

За минувшие 15 лет в Азербайджане построены или отремонтированы свыше 3 100 школ и 600 больниц. Ежегодно, около пяти миллионов граждан проходят в больницах бесплатное медицинское обследование.

Президент Ильхам Алиев неоднократно на протяжении этих лет подтверждал на деле, что в центре его политики находятся граждане Азербайджана, их благосостояние, здоровье, безопасность.

Важным достижением президентства Ильхама Алиева стало резкое сокращение бедности и безработицы. Бедность с 2003 года сократилась с 49 до 5,4 процента, а уровень безработицы в стране составляет сегодня всего пять процентов. Реализуются различные программы по предоставлению социальной помощи, такие как адресная социальная помощь или программа самозанятости.

Не случайно, что первый законодательный акт, который глава государства подписал после инаугурации, относился к социальной сфере. Речь идет о подписанном сегодня указе “О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций”. Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавшим без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет предоставлена единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

Нельзя пройти и мимо работ по благоустройству, как в Баку, так и регионах республики - разбиваются новые парки, ремонтируются дороги, прокладываются новые линии водоснабжения и электропередач.

Постоянно решаются жилищные вопросы граждан - строятся дома для вынужденных переселенцев, представителей социально уязвимых слоев населения. Сегодня в республике строятся два социальных жилищных комплекса - первые жильцы уже в этом году смогут вселиться в новые доступные квартиры.

Оглядываясь в прошлое, невольно задаешься вопросом: разве переизбрание Ильхама Алиева главой азербайджанского государства может быть для кого-то неожиданностью? Это очевидный выбор для каждого азербайджанца. Это выбор стабильности и развития республики, выбор своего благополучия и процветания.

Азад Гасанли, глава Русской службы Trend

Твиттер: @AzadHasanli

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