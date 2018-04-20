«Не вижу, не слышу, не скажу» по-западному: за чем США следят в Ереване?

2018-04-20 00:17 | www.trend.az | 5

Тапир навек повесил нос, грустит он об одном: он собирался стать слоном, да так и не дорос…

Далёкий от политики детский стишок Бориса Заходера как нельзя лучше подходит к положению, в котором оказался Серж Саргсян.

Он хотел стать армянским Шарлем де Голлем и Уинстоном Черчиллем в одном флаконе, но не хватило то ли политической мудрости, то ли достаточного уважения собственного народа, а может, его флакон оказался слишкоммал для личностей такого масштаба, и в итоге бывший президент Армении, а теперь уже премьер-министр, стремительно превращается в посмешище.

Им забыто абсолютно всё: и обещания отказаться от управления государством, когда придёт время, и разглагольствования о демократии, любви к собственному народу и стране. Забывчивость, к слову, давно стала отличительной чертой Саргсяна и его окружения. Достаточно вспомнить, сколько раз ему приходилось отказываться от собственных слов, сказанных на разных этапах армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, или переиначивать их.

И хоть речь сейчас об ином, следует понимать, что не стоит верить даже единожды солгавшему. На протяжении многих лет Саргсян и возглавляемая им партия так или иначе обманывали свой народ, но происходило это завуалированно, под благовидными предлогами. Теперь же не делается даже попытки скрыть суть происходящего в стране.

Полны лжи и лицемерия были конституционный референдум 2015 года и парламентские выборы 2017-го. И хотя тогда, три года назад, превращение страны из полупрезидентской в парламентскую преподносилось под соусом демократизации и европеизации, истинные намерения властей были белыми нитками шиты, о чём неустанно говорили как в самой Армении, так и за рубежом.

«Нынешний президент Армении Серж Саргсян твердо заявил, что собирается уйти из политики в 2018 году. В то же время в результате выборов власть от президента перейдет к премьер-министру, которому, видимо, придется взять на себя, в том числе, ответственность за переговоры с Азербайджаном о разрешении карабахского противостояния. Он также унаследует многие нынешние проблемы – коррупцию, бедность, безработицу, отток населения…», – писала три года назад Русская служба BBC, справедливо отмечая, что больше всех выиграла в первую очередь правящая Республиканская партия, ведь кампания по принятию проекта конституции выглядела как вотум доверия правительству.

И хотя истинные мотивы властей Армении были очевидны ещё тогда и ни у кого и в мыслях не было верить лживым обещаниям Саргсяна, некоторые международные организации – самопровозглашённые борцы за демократию и бесплатные пряники во всём мире – высказывались по поводу референдума крайне сдержанно.

Весьма размытые формулировки последовали от ПАСЕ, которая так любит ругать на чём свет стоит неугодные страны и процессы в них в рамках одних только им ведомых заказов. США – давние любители комментировать всё, что происходит на, над и под землёй – так вообще воды в рот набрали и усиленно притворялись, что в Ереване всё спокойно.