Стивен Сигал прокомментировал сообщения о поездке в Армению и Карабах

2018-04-20 00:12 | www.apa.az | 6

Американский актер и режиссер Стивен Сигал прокомментировал сообщения о якобы предстоящей его поездке в Армению и оккупированный армянами Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. Как сообщает АПА, знаменитый актер на своей странице facebook отверг эти сообщения: «Меня неоднократно приглашали посетить Армению, но я никогда не соглашался. Я также никогда не соглашался посетить Нагорный Карабах. Потому что я полностью поддерживаю территориальную целостность Азербайджана».

Отметим, что армянская пресса утверждала, что Стивен Сигал планирует посетить Армению и Нагорный Карабах 22 января.