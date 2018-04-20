В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать письма с поздравлениями в связи с победой на президентских выборах

2018-04-20 00:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От всей души желаю Вам больших сил, успехов и достижений на высшем государственном посту в новый период президентства.

Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана. Мы намерены вместе расширять наши двусторонние отношения. Азербайджан и в будущем всегда может рассчитывать на поддержку Германии в процессе реализации намеченных реформ.

Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Вашей страной в составе таких структур, как ОБСЕ и Совет Европы, и с удовольствием готовы приложить усилия для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Европейским Союзом», - говорится в поздравлении.

Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Очень рад передать Вам самые сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам постоянных успехов на высшем государственном посту, все новых и новых достижений во имя интересов братского азербайджанского народа и в деятельности, которая и дальше поведет Вашу страну к прогрессу.

Азербайджанский народ вновь оказал Вам доверие, продемонстрировал, что высоко оценивает качества Вашего превосходительства как мудрого государственного деятеля, а также Вашу решительную и неутомимую деятельность, направленную на всестороннее и устойчивое развитие Азербайджана.

Я удовлетворен нынешним уровнем отношений эффективного и динамично развивающегося сотрудничества между нашими странами.

Ваше превосходительство, хотел бы продолжать работать с Вами в области укрепления сотрудничества между нашими странами во всех областях. Это – олицетворение служения интересам двух народов и братских связей между ними», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Центрального комитета Социалистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Прошу принять от имени Центрального комитета Социалистической партии Вьетнама и от меня лично поздравления Вам и Партии «Ени Азербайджан» по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Всем сердцем верю, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика и впредь будет процветать, вносить вклад в региональный и глобальный мир, безопасность и развитие. Социалистическая партия и правительство Вьетнама, расширяя традиционно дружественные отношения с Азербайджанской Республикой и связи с ней в различных областях, продолжит развивать сотрудничество с Вами как Президентом Азербайджана и председателем Партии «Ени Азербайджан».

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту», - говорится в поздравлении.

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Испытываю чувство большой радости от того, что могу передать Вам самые сердечные поздравления по случаю победы на президентских выборах и очередного исполнения полномочий главы государства, желаю успехов в продолжении славного пути, ведущего к исполнению надежд и чаяний Вашего дружественного народа.

Ваша убедительная победа на выборах, безусловно, является наглядным подтверждением намерения Вашего народа продолжать успехи, достигнутые под Вашим мудрым руководством.

Господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, хочу подчеркнуть значение развития взаимного сотрудничества во всех областях, открывающего новые горизонты к благополучию и благосостоянию для наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – устойчивого прогресса и благосостояния», - говорится в поздравлении.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила Президента Ильхама Алиева.

«От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Республика Хорватия высоко оценивает партнерство и дружественные отношения между нашими странами, которые постепенно все больше служат интересам двух народов в различных областях. Уверена, что в новый период Вашего президентства наши тесные отношения в экономической и энергетической сферах, обладающих особенно большим потенциалом сотрудничества для двух стран и представляющих важное значение для обоих государств, будут продолжаться. Убеждена, что для расширения сотрудничества между хорватскими и азербайджанскими компаниями особенно важно пробудить у обеих сторон интерес к инвестированию.

С нетерпением ожидаю встречи с Вами в ходе запланированного Вами визита в Республику Хорватия и верю, что эта встреча придаст импульс дальнейшему развитию отношений дружбы и конструктивного сотрудничества между нашими странами и гражданами», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Международного телекоммуникационного союза Хоулин Чжао поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Рад тому, что Вы, получив абсолютное большинство голосов избирателей, вновь избраны Президентом. Этот успех является прекрасной демонстрацией высокой оценки народом Азербайджанской Республики Вашего лидерства в последние годы и ожиданий народа, связанных с большим будущим страны под Вашим руководством. В этот приятный момент прошу принять мои сердечные поздравления.

Для меня было высокой честью встретиться с Вами на выставках BAKUTEL 2016 и BAKUTEL 2017. Ваши глубокие знания о возможностях, открываемых информационными и коммуникационными технологиями в обеспечении социально-экономического развития в Вашей стране и мире, и мощная поддержка, оказываемая Вами данной сфере, малым и средним предприятиям в целом, в частности, Международному телекоммуникационному союзу, произвели на меня очень позитивное впечатление. Присоединившись к дорожной линии Азия-Европа, Азербайджанская Республика превратилась в важный центр. Хочу заверить Вас в том, что мы остаемся привержены сотрудничеству с Азербайджанской Республикой во всех делах, представляющих общий интерес для Вашей страны и региона», - говорится в поздравлении.

Американский актер и режиссер Стивен Сигал поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент. Поздравляю Вас с переизбранием Президентом. Вы действительно гениальный лидер великого народа. Верю, что по воле Всевышнего скоро мне посчастливится вновь встретиться с Вами», - говорится в поздравлении.

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ен Нам поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Позвольте мне горячо поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами будут укрепляться и развиваться в соответствии с совместными интересами. Желаю Вам больших успехов в Вашей деятельности, направленной на процветание страны и благополучие народа», - говорится в поздравлении.

Бывший Президент Хорватии Степан Meсич поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени народа Республики Хорватия и от себя лично поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Уверен, что и в новый период президентства Вы поведете Вашу страну вперед по пути прогресса.

Отношения между Xoрватией и Азербайджаном развиваются в интересах наших народов. С этой точки зрения верю в Вашу решительность и личный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими народами. Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы выразить готовность прилагать все усилия для поощрения развития наших взаимных отношений», - говорится в поздравлении.

Председатель Центра азербайджано-японской дружбы в Токио Халил Келентер поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени Центра азербайджано-японской дружбы поздравляем Вас с грандиозной, блестящей победой на состоявшихся 11 апреля президентских выборах, желаем новых успехов в Вашей многогранной, широкомасштабной и смелой деятельности во благо нашего родного Азербайджана. Эта убедительная победа является выражением безграничного доверия нашего народа к Вам и его веры в Вас.

Ваш богатый политический опыт, приверженность традициям государственности великого лидера Гейдара Алиева являются важным источником гордости для азербайджанцев, проживающих в различных странах мира. Ваша внутренняя политика по улучшению благосостояния нашего народа и сбалансированная внешняя политика, направленная на дальнейшее укрепление авторитета современной независимой Азербайджанской Республики на международной арене, вселяют в нас полную уверенность в том, что наш родной Азербайджан и впредь будет процветать, займет достойное место среди государств современного мира.

Уважаемый господин Президент, Ваша победа на этих выборах является достойнейшим вкладом в 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики, которая была первой демократической республикой на мусульманском Востоке», - говорится в поздравлении.

Исполнительный директор Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Искренне поздравляем Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Результаты выборов являются олицетворением оценки гражданами страны Вашего руководства и достижений. Сегодня, когда мир столкнулся с большими трудностями, есть безграничная потребность в ответственных и компетентных главах государств.

Ваше превосходительство, с чувством большого удовлетворения вспоминаем наши встречи с Вами в Баку и Нью-Йорке, и высоко оцениваем тесное сотрудничество, налаженное между нами и Вами, представителями Вашего правительства и азербайджанским народом.

Как Вам известно, у нас особые отношения с Вами и с Вашей страной, и мы намерены продолжать сотрудничать с Вами по многим важным вопросам и в будущем.

Надеемся на встречу с Вами в ближайшее время и желаем продолжать расширять взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в поздравлении.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Хотел бы от всего сердца поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Желаю Вам успехов и удачи на этом важном и ответственном посту.

Я верю, что отношения плодотворного сотрудничества и дружбы между Польшей и Азербайджаном, динамично развиваясь, внесут важный вклад в благополучие наших стран и народов. Благодаря Вашему визиту в Польшу в июне прошлого года связи между двумя странами, находящиеся на высочайшем уровне, вступили в новый этап. Мы хотели бы посредством реализации совместных проектов и дальше расширять эти связи, в частности, в области экономики.

Уверен, что на новом этапе Вашего президентства Азербайджан обретет дополнительные возможности для всестороннего развития, а также для расширения связей с Европейским Союзом в рамках нового соглашения о стратегическом сотрудничестве. Надеюсь, что несколько международных инфраструктурных и транспортных проектов, в которых Азербайджан играет важную роль, обеспечат устойчивое благосостояние, безопасность и стабильность региона.

Господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам успехов в деле укрепления независимости Азербайджанской Республики и осуществлении успешных социально-экономических реформ», - говорится в поздравлении.

Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики и желаю успехов в высшей государственной деятельности», - говорится в поздравлении.

Председатель «Парижского дома Азербайджана», генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева поздравила Президента Ильхама Алиева.

«На проведенных 11 апреля президентских выборах азербайджанский народ проголосовал за свое будущее. «Парижский дом Азербайджана» передает Вам и в Вашем лице азербайджанскому народу и правительству сердечные поздравления по этому случаю.

Азербайджанский народ высоко оценил происходящее в республике динамичное развитие и достигнутые успехи. Ваша уверенная победа на выборах является неопровержимым признанием глубокого доверия народа к Вам и Вашего высокого авторитета, а также достойной оценкой Вашей деятельности, направленной на укрепление международных позиций Азербайджана.

Уверены, что Вы приложите все усилия для сохранения стабильности в регионе, урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, государственного строительства и благосостояния Азербайджана, добьетесь новых успехов в области социально-экономического развития, науки и культуры.

Господин Президент, желаем Вам успехов на высшем государственном посту, просим принять заверения в высочайшем уважении и почтении», - говорится в поздравлении.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени правительства и народа Республики Корея сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Верю, что под Вашим лидерством Азербайджан будет устойчиво развиваться.

После установления в 1992 году дипломатических отношений между нашими странами наши дружественные связи и сотрудничество в различных сферах продолжали развиваться. Надеемся, что вместе с Вашим превосходительством мы и дальше будем расширять наше взаимовыгодное и деловое сотрудничество.

Желаю Вам здоровья, успехов в делах, а Вашей стране - устойчивого развития», - говорится в поздравлении.

Вице-президент Российской академии художеств, Герой Социалистического труда, Народный художник СССР, Азербайджана и России Таир Салахов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Искренне и сердечно приветствую Ваше избрание на пост главы Азербайджанского государства. Народ сказал свое слово: Вы - Национальный лидер Азербайджана! Время и люди сделали свой выбор: проверенная историческим опытом политика выдающегося, общепризнанного лидера Алиева Гейдара Алиевича и Ваша многогранная, неустанная деятельность во благо народа, его будущего.

Желаю Вам новых свершений на Вашем высоком посту – ответственном и благородном», - говорится в поздравлении.

Президент Международного Союза «Наследники Победы» Валерий Калякин поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От всего сердца поздравляем Вас со вступлением в должность Президента Азербайджанской Республики.

Вы являетесь истинным национальным лидером своего Отечества. Вся Ваша жизнь направлена на благо укрепления международного авторитета, повышение благосостояния азербайджанского народа. Убедительная победа на президентских выборах свидетельствует об огромном доверии граждан Азербайджанской Республики, которые именно с Вами связывают свои надежды на экономическое и политическое развитие страны. Именно благодаря Вашей политической воле и мудрости государственника Азербайджанская Республика с честью и достоинством выходила из сложных, кризисных ситуаций.

Сегодня продолжается становление новых форм общественной дипломатии между странами международного сообщества, в основе которой лежит желание народов самим определять свою судьбу, укреплять дружбу, взаимопонимание, сотрудничество, отражающие культурно-цивилизационное многообразие современного мира и сохранение историко-культурного наследия. Мы сердечно благодарны Вам за Ваш высокий вклад в дело укрепления народной дипломатии народов Азербайджана, России, мира.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания.

Уверены, что наше традиционное сотрудничество в рамках межгосударственной общественной дипломатии и в дальнейшем будет развиваться в интересах укрепления дружбы народов и сохранения мира», - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.