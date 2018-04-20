Буш призвал быть осторожнее с Путиным

2018-04-20 00:46 | www.oxu.az | 5
Бывший президент США Джордж Буш-младший призвал Вашингтон быть осторожным имея дело с российским президентом Владимиром Путиным.
Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в интервью Fox Business.
По словам Буша-младшего, Путин — «умный тактик».
«Проблема в том, что весь его подход по многим проблема заключается в том, что «Я должен выиграть, а США должны проиграть».
Я не удивлен, он очень агрессивный человек, который хочет восстановить советское влияние, хотя Советский Союз больше не существует», - сказал экс-президент США.
Он добавил, что в общении с Путиным нужно быть очень волевым.
«Не воинственным, а именно волевым», — заключил Буш-младший.