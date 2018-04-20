Серж Саргсян прокомментировал акции протеста в Ереване

2018-04-20 00:43 | www.apa.az | 6

Любое общество испытывает недовольство. И Армения с этой точки зрения не исключение. Подобное мнение в интервью телеканалу «Шант» выразил премьер-министр Армении Серж Саргсян, говоря об акциях протеста в Ереване против его премьерства.

По его словам, в таких странах как Армении недовольство ощущается острее. «Однако уже многие годы в Армении нет никаких препятствий для выражения недовольства, за исключением тех случаев, когда подобные акции носят немирный характерю. Это на пользу и властям, и обществу», - считает Саргсян, отмечая, что все эти акции должны проходить в рамках закона.

На его взгляд, когда участники акций начинают ограничивать права других людей, возникают вопросы. «Вопрос, почему родитель должен волноваться, посылая детей в школу, или когда кто-то опаздывает на работу из-за желание некоторых дестабилизировать ситуацию...Я уверен в мудрости армянского народа. Вы видели, что наши правоохранители проявили сдержанность. Я не хочу, чтобы правоохранительные органы были вынуждены применить силу. Такого желания нет. Но в стране не может царить атмосфера вседозволенности», - отметила Саргсян.