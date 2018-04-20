Президент Европейской Комиссии поздравил главу Азербайджана

2018-04-20 01:30 | www.apa.az | 7

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Разрешите поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Надеюсь, что Ваш новый мандат создаст основу для углубления отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, завершения переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, опирающемуся на фундаментальные ценности и принципы, в том числе наши политические и экономические интересы. В центре вопросов, которые мы считаем важными, стоит чувство уважения к фундаментальным правам и демократическим принципам, и я уверен, что Вы будете осуществлять решительную деятельность в направлении этих важных ценностей.

Господин Президент, прошу принять мои самые добрые пожелания».