Президент Германии поздравил президента Ильхама Алиева

2018-04-20 01:33 | www.apa.az | 6
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.
Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:
«Уважаемый господин Президент.
От всей души желаю Вам больших сил, успехов и достижений на высшем государственном посту в новый период президентства.
Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана. Мы намерены вместе расширять наши двусторонние отношения. Азербайджан и в будущем всегда может рассчитывать на поддержку Германии в процессе реализации намеченных реформ.
Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Вашей страной в составе таких структур, как ОБСЕ и Совет Европы, и с удовольствием готовы приложить усилия для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Европейским Союзом».