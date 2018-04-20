В Исландии беглый зек улетел с премьером - ВИДЕО

2018-04-20 01:39 | www.oxu.az | 7

Синдри Тор Стеффансон, предполагаемый организатор крупнейшего ограбления в Исландии, сбежал из тюрьмы Сон на юге страны 17 апреля.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, его заключили под стражу в феврале по подозрениям в краже около 600 компьютеров для майнинга криптовалюты. Сумма похищенного оборудования составила 2 млн долларов.

Сперва Стеффансон добрался до международного аэропорта Кеблавик, всего в ста километрах от тюрьмы. Затем вылетел в Стокгольм рейсом авиакомпании Icelandair.

Позже станет известно, что на борту того же рейса в швецкую столицу летела и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

Полицейские двух стран уверены, что найдут беглеца, однако на поиски могут уйти недели, месяцы и даже годы.

Пока неясно, как Стеффансон смог попасть на борт самолёта. Рейс был внутри Шенгена, где нет паспортного контроля. Следователи предполагают, что билет был куплен по поддельным документам.

СМИ пишут, что тюрьма, где содержался Стеффансон, слабоохраняема: там нет забора, а заключённые могут пользоваться телефоном и интернетом.

Власти Исландии уже выдали международный ордер на арест подозреваемого в самом крупном ограблении страны.

По факту ведется расследование.

А.Б.

