Король Свазиленда переименовал страну

2018-04-20 02:15 | www.oxu.az | 5

Король Свазиленд Мсвати III объявил, что переименовывает страну в Королевство Эсватини («земля свази» на языке свати).

Это произошло на церемонии в честь 50-летия короля и 50-летия независимости народа, передает Oxu.Az со ссылкой на «Би-би-си».

Мсвати III уже дважды называл свою страну Эсватинией на открытии парламента в 2014 году, а также во время выступления в Генассамблее ООН в прошлом году.

Монарх также объяснил, что решил переименовать королевство, поскольку его часто путали со Швейцарией — на английском языке названия стран звучат похоже.

А.Б.

