В Пентагоне прокомментировали удар США по Сирии

2018-04-20 02:09 | www.apa.az | 4

Удар США по Сирии не изменил стратегический баланс в регионе, он был ответом на химическую атаку властей страны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Не думаю, что мы видим изменение стратегического баланса в этом конфликте (в Сирии) из-за этих ударов. Мы преподали урок (властям Сирии), что это плохая практика травить газом женщин и детей", — сказал Маккензи.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.