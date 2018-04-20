Асад отказался от французского ордена

2018-04-20 02:25 | www.oxu.az | 3

Лидер Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду - Большой крест ордена Почетного легиона.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в четверг в заявлении канцелярии главы государства, размещенном в Twitter.

В нем указывается, что Большой крест, который является высшей степенью отличия Французской Республики со времен Наполеона, передан посольству Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Парижа.

«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», - говорится в заявлении канцелярии.

В Дамаске указывают, что президенту Асаду «не делает чести ношение ордена режима, который является рабом США, поддерживает террористические формирования и нападает на государство - член ООН, нарушая вопиющим образом элементарные международные нормы и законность».

«Эпоха империализма и колониального диктата миновала, и Сирию, которая выстояла семь лет в войне с терроризмом, не испугает безрассудная ребяческая политика [Парижа]», - подчеркивается в заявлении.

А.Б.

