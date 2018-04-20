Сенат США утвердил нового директора NASA

2018-04-20 02:27 | www.trend.az | 8

Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил конгрессмена Джеймса Брайденстайна (республиканец, от штата Оклахома), выдвинутого в начале сентября президентом страны Дональдом Трампом, в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет ТАСС.

Его кандидатура была в итоге поддержана необходимым большинством голосов, хотя демократы решительно выступали против данного назначения. Их, в частности, не устраивала позиция Брайденстайна по вопросу глобального потепления - он не считает, что эта проблема является делом рук человека.

Таким образом, 42-летний Брайденстайн, служивший в ВВС Национальной гвардии США, стал преемником Чарльза Болдена, который с июля 2009 года до января 2017 года был главой NASA. После этого обязанности руководителя организации исполнял Роберт Лайтфут.