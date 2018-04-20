Обнаружен ген, провоцирующий депрессию

2018-04-20 03:00 | www.oxu.az | 5

Учёные из Университета Эдинбурга подробно изучили ДНК человека и пришли к выводу, что тяжёлые психические расстройства, в том числе и те, что не поддаются медикаментозному лечению, возникают не только из-за тяжёлых потрясений.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.ру. По данным генетиков, в ДНК человека содержится не менее 80 генов, способных повлиять на биохимические процессы в головном мозге.

Эти же гены, по данным учёных, способны угнетать центральную нервную систему человека.

Говоря простым языком, часть людей генетически предрасположена к более раннему развитию депрессий, протекающих в особо тяжёлых формах. Учёные проанализировали генетический код 300 тыс. человек из базы данных Biobank и выяснили, что наследственные генетические заболевания чреваты не только врождёнными пороками сердца, склонностью к шизофрении или диабету, но и к тяжёлым психическим расстройствам, которые могут возникать у абсолютно здоровых людей.

Учёные отмечают, что специальная генетическая экспертиза, которая в данный момент разрабатывается специалистами Университета Эдинбурга, позволит любому желающему определить факторы риска и пройти специальный курс лечения в том случае, если унаследованный дефект ДНК даст о себе знать.

А.Б.

