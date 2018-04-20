Колумбия предложила план спасения Венесуэлы стоимостью в $60 миллиардов

2018-04-20 03:15 | www.trend.az | 5

Министр финансов Колумбии Маурисио Карденас озвучил в четверг свое предложение финансового спасения экономики Венесуэлы с помощью МВФ стоимостью в 60 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о мерах по стабилизации макроэкономической ситуации в Венесуэле, переживающей сейчас гиперинфляцию и дефицит, однако при нынешнем правительстве страны эти действия невозможны.

"Никто не знает, когда произойдет смена правительства в Венесуэле, но мы должны быть к этому готовы", - приводит ЭФЭ заявление Карденаса в Вашингтоне.