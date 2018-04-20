Вашингтон назвал условия для улучшения отношений США и России

2018-04-20 04:13 | www.trend.az | 8

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом РФ в США Анатолием Антоновым, говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

"На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения - в интересах и США, и России", - отмечается в документе.

Однако, по словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.