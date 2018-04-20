Нетаньяху: “Посольство в Иерусалим готовы перенести шесть стран”

2018-04-20 04:47 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times of Israel.

"Я рад сообщить, что по крайней мере полдюжины стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо вам, Гватемала, что сделала это. По вашим стопам пойдут другие", — сказал премьер, выступая перед иностранными дипломатами на мероприятии ко Дню независимости Израиля, который отмечается в нынешнем году 19 апреля. Какие страны обсуждали с израильскими властями этот вопрос, он не уточнил.