На карте мира появилось новое государство

2018-04-20 05:54 | www.apa.az | 8

Король Свазиленда Мсвати Третий объявил о переименовании государства: теперь страна будет называться Исватини, что на местном языке означает "земля народа свази". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает зимбабвийский информационный сайт Zimeye.

Как отмечает портал, после обретения независимости от Великобритании в 1968 году Свазиленд сохранил британское название страны. Идея переименования государства обсуждалась многие годы, так как местные жители и руководство страны чаще пользовались историческим названием. В 2015 году этот вопрос был вынесен на обсуждение парламента.

Свазиленд — небольшое государство, находящееся между ЮАР и Мозамбиком. Население страны — более 1,4 миллиона человек.