Венесуэла попросила ЕС разблокировать ее активы

2018-04-20 06:29 | www.trend.az | 7

Венесуэла обратилась к Европейскому союзу с просьбой разблокировать ее активы, сообщил глава МИД этой южноамериканской страны Хорхе Арреаса, передает РИА Новости.

"Венесуэла просит осуществить справедливые действия, чтобы европейские финансовые институты разблокировали средства и транзакции венесуэльского государства", - приводит канал Globovision заявление Арреасы.

По словам министра, просьба к ЕС основана на надежде на независимость сообщества перед "принудительными, односторонними и незаконными мерами, предпринятыми администрацией (президента США) Дональда Трампа против экономики и народа Венесуэлы".

Ранее Евросоюз заявил, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.