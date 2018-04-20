Лондон не договорился с Евросоюзом о границе с Ирландией - СМИ

2018-04-20 07:34 | www.trend.az | 7

Брюссель отказался от предложений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу того, как можно избежать ужесточения контроля на границе с Ирландией после выхода Британии из европейского блока, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, передает РИА Новости.

По данным издания, на текущей неделе высокопоставленные представители ЕС встречались с главным переговорщиком от Великобритании Олли Роббинсом. На встрече, как сообщили газете источники, предложения Мэй подверглись критике.

"Были представлены подробные и экспертные возражения", - заявил источник издания, которому сообщили о ходе встречи в Брюсселе. "Стало ясно, что ни одна из опций Британии по таможенному союзу не сработает", - добавил он.