Власти Нью-Йорка намерены переместить статую "Атакующий бык" возле фондовой биржи

2018-04-20 07:40 | www.trend.az | 7

Власти Нью-Йорка намерены изменить место расположения двух известных бронзовых статуй - "Бесстрашную девочку" (Fearless Girl) и "Атакующего быка" (Charging Bull). Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении мэра крупнейшего мегаполиса США Билла де Блазио, передает ТАСС.

В настоящее время оба изваяния, привлекающие большой интерес со стороны туристов, находятся друг напротив друга рядом с парком Боулинг-Грин в финансовом квартале города. Статуя "Атакующий бык" итальянского скульптора Артуро ди Модика появилась в этом месте в 1989 году. Она изображает огромного быка, готового броситься вперед и символизирует оптимизм рассчитывающих на рост рынка финансистов и инвесторов.

"Бесстрашная девочка" была установлена здесь без разрешения властей 7 марта 2017 года, накануне Всемирного женского дня. Статуя изображает маленькую девочку, которая смотрит на готового к атаке быка. Изваяние, созданное американским скульптором уругвайского происхождения Кристен Висбаль, символизирует способность женщин справляться с любыми задачами не хуже мужчин, а также напоминает об их праве занимать руководящие посты в крупных корпорациях.

Де Блазио в марте 2017 года обещал как минимум на 12 месяцев оставить на этом месте "Бесстрашную девочку", которая понравилась жителям мегаполиса и стала привлекать туристов. В четверг мэр заявил, что статую до конца 2018 года переместят ближе к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи. Она находится примерно в пяти минутах ходьбы от парка Боулинг-Грин.