США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд

2018-04-20 08:02 | www.trend.az | 7

Пентагон направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Мексике многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды на общую сумму $1,2 млрд, сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном в четверг управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Мехико такого рода вооружений.

Правительство Мексики запросило восемь вертолетов MH-60R, четыре дополнительных двигателя к ним, 19 ракет AGM-114 класса "воздух - поверхность", 38 ракет с лазерным наведением APKWS II, 30 малогабаритных противолодочных торпед MK-54, а также радары, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.