Туркменистан и РФ обсудили консульские вопросы

2018-04-20 08:24 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись консультации по консульским вопросам между министерствами иностранных дел Туркменистана и РФ, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию России возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

"Отметив положительную динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран", - говорится в сообщении..

Участники встречи обсудили и вопросы международной повестки дня в области миграции.

Стороны отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы.