ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе использования солнечной энергии

2018-04-20 08:32 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде дискуссию по вопросам разработки дорожной карты Туркменистана по солнечной энергии, говорится в сообщении международной организации.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих министерств, государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам и института солнечной энергии Академии наук Туркменистана (АНТ).

"Дискуссия за «круглым столом» является важным шагом на пути углубления национального диалога и межведомственного сотрудничества в области возобновляемой энергии", - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Согласно сообщению, национальные эксперты представили краткий обзор развития возобновляемой энергии в Туркменистане.

Ранее сообщалось, что в рамках разработанной в Туркменистане программы по энергосбережению на 2018-2024 годы будет сделан акцент на строительстве солнечных электростанций.