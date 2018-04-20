Министр: "Расходы на Expo 2025 в Азербайджане оцениваются в 765 миллионов евро"

2018-04-20 08:14 | www.apa.az | 9

«В целях уточнения и подробного изучения финансовых вопросов, связанных с проведением Азербайджаном Всемирной выставки Экспо 2025, привлечены специалисты, проводятся расчеты».

Как сообщает АПА, об этом 19 апреля на пресс-конференции по итогам визита оценочной миссии Международного бюро выставок в Баку заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

По его словам, в случае избрания кандидатуры Баку в течение семи лет ожидаются ежегодные расходы в размере до 120 миллионов евро: «В целом, общие расходы на строительство площадки Всемирной выставки на указанной территории в течение данного периода оцениваются в 765 миллионов евро».

Отметим, что оценочная миссия Международного бюро выставок находится с визитом в Баку.

Итоговое решение миссии будет объявлено в ноябре.