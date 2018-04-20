В Китае появились «умные» пешеходные переходы

2018-04-20 08:55 | www.oxu.az | 7

В китайском городе центрального подчинения Чунцин были представлены три «умных» пешеходных перехода, которые призваны увеличить безопасность пешеходов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Используя технологию геомагнитного сканирования, переходы способны предупреждать приближающиеся автомобили о пешеходах при помощи небольших огоньков, размещенных на каждой стороне перехода.

Когда люди находятся в зоне ожидания, огни загораются. Когда же пешеходы начинают движение, огни начинают мерцать.

Если автомобиль приближается на расстояние 50 метров к переходу, раздается аудио-предупреждение, которое транслируется пешеходам.

Камеры, в свою очередь, записывают все автомобили, которые не замедлили свой ход в то время, как пешеходы пересекают проезжую часть.

«Благодаря этой технологии, переход через улицу теперь стал намного безопасней», — заявил местный житель по фамилии Фу.

Все три перехода находятся на самых загруженных участках города. Планируется ввести в эксплуатацию еще больше «умных» пешеходных переходов в различных частях города.

Стоит отметить, что в Китае, даже в крупных городах, зачастую, наличие пешеходного перехода вовсе не означает того, что им удастся воспользоваться. И наоборот, в качестве пешеходного перехода может использоваться любой отрезок проезжей части, где в настоящий момент нет транспортных средств.