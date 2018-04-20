Миграционная служба Туркменистана подтвердила право граждан на свободу передвижения

2018-04-20 08:51 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан, будучи ответственным перед каждым гражданином, обеспечивает создание условий для свободного развития личности, одним из которых является свобода передвижения, говорится в распостраненном сообщении Государственной миграционной службы страны.

В целях обеспечения свободы передвижения, каждому гражданину Туркменистана оформляется биометрический паспорт для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан сроком на пять лет. Конституция Туркменистана, закон Туркменистана «О миграции» наделяют правом свободного передвижения и выбора места жительства каждого гражданина Туркменистана, независимо от возраста, расы, пола, языка, религии, места жительства, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, должностного либо иного положения.

"Каждый гражданин Туркменистана не может быть лишен права на выезд из Туркменистана и въезд в Туркменистан",- сказано в информации.

Право гражданина Туркменистана на въезд в собственную страну ни при каких обстоятельствах не ограничивается. Гражданин Туркменистана также не подлежит высылке из страны.