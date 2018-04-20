Бунтуют почти все регионы Армении – ФОТО

2018-04-20 09:17 | www.oxu.az | 8

В Гюмри, Ванадзоре и других марзах Армении студенты и граждане и сегодня продолжаются акции протеста. В Гюмри на улицы вышла в основном молодежь. Вновь звучали призывы о забастовке и присоединении к борьбе.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Молодежь направляется то к центральной площади города, то на Театральную площадь – с одним и тем же требованием. Силы полиции также продолжают осуществлять усиленное дежурство.

В Ванадзоре, где вчера полицейские были достаточно агрессивны, тоже продолжаются акции.

Примечательно, что акции протеста и проявления неповиновения начались также и в таких городах, где на выборах РПА получила максимальное количество голосов – в Ехегнадзоре, Капане, Армавире, и эту волну уже невозможно остановить, отмечает армянская пресса.

Али Мамедов

