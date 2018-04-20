Новак и аль-Фалих обсудили сделку ОПЕК+

2018-04-20 09:13 | www.trend.az | 8

Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили сделку ОПЕК+, а также взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, сотрудничество в области геологоразведки и атомной энергетики, говорится в релизе российского ведомства, передает Прайм.

В частности, отмечается, что в ходе встречи Новак позитивно оценил действие соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на рынок.

"Активная позиция позволила обеспечить консенсус ведущих стран-производителей нефти по вопросу реализации венских соглашений о добровольной корректировке добычи нефти. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом", - приводятся слова Новака в сообщении Минэнерго РФ.