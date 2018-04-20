Узбекская армия продолжает оставаться самой сильной в Центральной Азии

2018-04-20 09:14 | www.trend.az | 9

В прошлогоднем рейтинге Global Firepower армия Узбекистана расположилась на 48 строчке, оставаясь сильнейшей в Центральной Азии и одной из самых мощных на постсоветском пространстве. В этом году результат радикально улучшился, причем сразу у нескольких государств СНГ, пишет Sputnik Узбекистан.

Одним из основных факторов военной мощи остается, безусловно, количество и качество техники и вооружений — именно эти параметры в числе основных при подсчете рейтинга (который в целом строится на 50 показателях).

А новые вооружения в армию Узбекистана активно идут: Ташкент заключил контракт с Москвой на поставку 12 боевых вертолетов Ми-35, купил у Астаны бронеавтомобили с противоминной защитой "Арлан".

Поднимался в стране и вопрос создания и развития собственного военно-промышленного комплекса: уже учрежден специальный фонд, ведутся переговоры с союзниками по развертыванию сборки бронетехники в Узбекистане.

Потенциально усилить армию республики может и модернизация старой техники, оставшейся с советских времен. Например, одних только танков в распоряжении Ташкента — 420 единиц, что сопоставимо с парком бронетехники Германии и больше, чем у Франции.

Как показывает опыт российской и белорусских вооруженных сил, сегодня модернизация танков может продлить их жизнь на несколько десятков лет и подтянуть возможности боевых машин до современных стандартов.

За последний год Шавкат Мирзиёев серьезно взялся за модернизацию вооруженных сил — был принят ряд законопроектов по социальному обеспечению военнослужащих. Также была проведена серьезная кадровая работа — сменились командующие военными округами, назначен новый начальника Генерального штаба.