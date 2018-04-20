Посол КНР: Торговая война США и Китая подорвет взаимное доверие

2018-04-20 09:18 | www.trend.az | 8

Торговая война отравит общую атмосферу китайско-американских отношений и подорвет взаимное доверие между двумя странами, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай, передает РИА Новости.

"Торговая война не только причинит вред экономикам двух стран, но также отравит общую атмосферу китайско-американских отношений, подорвёт взаимное доверие и причинит ущерб росту мировой экономики", — цитирует китайского посла агентство Синьхуа.

Цуй Тянькай подчеркнул, что Китай выступает против любой торговой войны и исходит из того, что любой спор можно решить через диалог и консультации.