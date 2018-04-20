Таджикистан рассчитывает на финансовую помощь МВФ

2018-04-20 09:19 | www.trend.az | 8

Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев предложил Международному валютному фонду наладить сотрудничество на новом уровне. В частности, НБТ просить фонд оказать республике помощь. Об этом пишет таджикское издание «АП».

Такую заинтересованность Нуралиев выразил на встрече с заместителем директора департамента денежного рынка и инвестиций МВФ Джихадом Алвазиром 17 апреля в Нью-Йорке.

Во встрече также приняла участие глава миссии Фонда по Таджикистану Падамжа Ханделвал, сообщает пресс-служба НБТ.

Нуралиев сконцентрировал внимание представителей МВФ на реализации совместных программ НБТ с Фондом, а также на оказании технической помощи для осуществления реформ в сфере монетарной политики.

Джихад Алвазир отметил, что МВФ готов в будущем предоставить НБТ техническую поддержку, однако для этого нужно будет указать конкретные сектора банковской системы, которые нуждаются в помощи.

Он отметил, что после получения такого перечня он будет изучен и затем разработан проект предоставления технической поддержки.

Отметим, что переговоры относительно привлечения Таджикистаном очередного кредита МВФ затягиваются.

Срок действия последней программы поддержки Таджикистана в рамках «Расширенного кредитного механизма», в рамках которой МВФ предоставил республике льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года.