Серж Саргсян о митингах: Даже не знаю, как будет…

2018-04-20 09:32 | www.oxu.az | 8

Очень сложно понять, как дальше будут развиваться события. Об этом, как передает Oxu.Az, заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян в интервью армянскому телеканалу, комментируя продолжающиеся в Ереване акции протеста.

«К сожалению, однажды мы прошли этот горький путь. Если хотят, чтобы прошли второй раз - что я могу сказать?», - сказал он, добавив, что власти и правоохранительные органы Армении также обладают этим опытом, и будет сделано все, чтобы избежать повторения прошлых событий.

По словам Сержа Саргсяна, ему в какой-то мере понятны цели митингующих: они хотели сорвать заседание Национального собрания, на котором должны были избрать премьер-министра. Но заседание состоялось.

«Чего они теперь добиваются? Прийти в это здание и править? Предположим, это в какой-то момент им удалось. И кто их признает? Они что, станут законной, легитимной властью? Серж Саргсян будет нелегитимным, раздражающим народ, а они легитимной властью, успокаивающей народ?», - вновь задался он вопросом.

Али Мамедов

