Избыток запасов нефти в мире снизился

2018-04-20 11:34 | www.trend.az | 8

Переизбыток мировых запасов нефти с начала действия сделки ОПЕК+ удалось сократить на 293 миллиона баррелей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в начале заседания министерского комитета по мониторингу венского соглашения, передает РИА Новости.

"ОПЕК+ удалось с начала действия соглашения сократить переизбыток запасов на 293 миллиона баррелей", — сказал Новак.

В свою очередь, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР с начала действия сделки ОПЕК+ снизились на 300 миллионов баррелей — до 2,83 миллиарда баррелей.