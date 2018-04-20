Türk Dünyası Edebiyatçıları Kültür Başkentinde Buluştu

2018-04-20 10:57 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla düzenlenen 9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’da edebiyatçıları buluşturdu. Kastamonu'nun Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türk Dünyası'nı temsilen 16 topluluktan 28 edebiyat dergisinin temsilcisi katıldı.

Kongre açılışında yaptığı konuşmada TÜRKSOY Genel Serketeri Düsen Kaseinov, bu etkinliklerle Türk Dünyası'nın birbirine yaklaştığını ve bağlarının giderek kuvvetlendiğini vurguladı. Kaseinov, “9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi, ortak bir dilde anlaşmamız için önemli bir etkinliktir. Türk Dünyası, edebiyattan güzel sanatlara, resimden tiyatroya pek çok alanda kültür-sanat buluşmalarına imkan sağlıyor. Bu şekilde bir yandan şehrin kültür hayatı canlanıp, Kastamonu halkının yaşam kalitesi yükselirken, bir yandan da Türk Dünyası birbirine yaklaşıp kültürel bağlarımız güçlenmektedir. 16 farklı Türk topluluğunu temsilen 28 edebiyat dergisinin katıldığı bugünkü etkinliğimizin Kültür Başkenti'ne yakışan, içerik açısından da kalıcılık açısından da en faydalı işlerden birisi olduğuna inanıyorum. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Başkurdistan, Kırım, Gagavuz Yeri, İran, Irak, Kosova, Makedonya, Kıbrıs’tan gelen çok kıymetli yazarlarımıza, edebiyatçılarımıza ve yayın yönetmenlerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum” şeklinde konuştu.

-“Yazarlarımızın yaşarken kıymetini bilmeliyiz”-

Edebiyatçı ve sanatçıların yalnızca öldükten sonra değil yaşarken de hatırlanması gerektiğine işaret eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, “Hepinizi bildiği gibi TÜRKSOY, sanatımıza ve kültürümüze hizmet etmiş ve eşsiz eserler bırakmış öncü şahsiyetleri yeni nesillere tanıtmak ve eserlerini yaşatmak için anma yılı ilan etmektedir. Bu yıl Azerbaycan’ın büyük bestekarı Kara Karayev’in doğumunun 100. yılı, Kazakistan’ın büyük şairi Mağjan Jumabayev’in doğumunun 125. yılı ve Kırgızistan’ın büyük yazarı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılıdır. Edebiyat dergilerimizde hem Kastamonu hem de bu öncü şahsiyetler geniş yer bulacaktır. Tabii ki, edebiyatçılarımızı, sanatçılarımızı sadece öldükten sonra değil yaşarken de hatırlanmak ve onlara kıymet vermek gerekmektedir. Bu çerçevede kongremizde her yıl bir yılın edebiyat adamı seçilmekte ve ödüllendirmektedir” diye konuştu.

-Anar'a TÜRKSOY Onur Nişanı-

Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un Türk Dünyası'nın yaşayan değerlerine verdiği öneme dikkati çekerek," Aramızda bir başka efsaneleşmiş yazarımız daha var. Azerbyacan Yazarlar Birliği Başkanı, Türk Dünyası aksakalı, Yaşayan Dede Korkut'umuz Anar muallim. Bu yıl Anar Bey'in 80. yaşı kutlanmaktadır. İki gün önce Ankara'da TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde muhteşem bir yıldönümü kutlaması ve Anar'ın "Çağdaşlarım" eserinin tanıtımın toplantısını gerçekleştirdik. Bugün de Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da Anar'a TÜRKSOY Onur Nişanı takdim edeceğiz." diye konuştu.

-Şair ve yazarlar isimlerini ilk önce dergilerle duyuruyor-

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu yaptığı konuşmada, edebiyat dergilerinin önemi ve yaptıkları kongrenin tarihsel gelişimine değinerek şunları kaydetti: “Edebiyat Dergileri Kongresi ilk kez toplandığı zaman, dergiler edebiyatın tek yayın organı durumundaydı. Kitap yayıncılığı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde neredeyse durma noktasına geldi. Kaliteli ve seviyeli edebiyatın tek yayın organı edebiyat dergileriydi. Dergiler elbette bugünümüzü yaşayan ve geleceği inşa eden kurumlardır. Şairler ilk eserlerini edebiyat dergilerinde gösteriyorlar. İlk yazarlar ilk yazılarını edebiyat dergilerinde yayınlıyorlar. Fikir akımlarının ilk işaretleri edebiyat dergilerinde ortaya çıkmıştır. Bugünü yaşarken geleceği de inşa etmiş oldular. Ortak bir gelecek inşa etmek istiyorsak, bunun en önemli organlarından bir tanesi hiç şüphesiz edebiyat dergileridir. Fikirler edebi ürünlerin içerisinde hikayelerle şiirlerle anlatıldığı zaman halk tarafından anlaşılması çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla edebiyat dergilerinin bir araya gelmesi de Türk Dünyası'nda ortak bir gelecek ve dostluk ve kardeşlik bağlarının kurulması için çok mühim bir olaydır. Dergilerimiz, bu vazifeyi imkanları ölçüsünde yapıyorlar. Dergiler, her sayılarında gerek Türkiye’den gerekse Türk Dünyasının diğer ülkelerinden şairlerin, yazarların eserlerini sayfalarına taşıyorlar. Bu, birbirimizin yazarlarını ve şairlerini tanımamız için bir imkan oluşturuyor.”

-Vali Karadenizden ortak dil vurgusu-