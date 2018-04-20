«Эксклюзивная гарантия на дисплей» от Samsung

2018-04-20 10:00 | www.oxu.az | 8

Согласно исследованию Corning Incorporated, 85% владельцев смартфонов роняют мобильное устройство по меньшей мере раз в год, а 55% пользователей утверждают, что роняют гаджет еще чаще - 3 и более раз в год. А самое главное, что треть всех случаев заканчивается повреждением дисплея.

Учитывая все вышесказанное, компания Samsung предлагает пользователям «Эксклюзивную гарантию на дисплей».

Итак, давайте ответим на несколько главных вопросов, касающихся «Эксклюзивной гарантии на дисплей»:

1) Что такое «Эксклюзивная гарантия на дисплей» от Samsung?

До 30 июня этого года, покупая смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ с официальной голограммой, вы получаете «Эксклюзивную гарантию на дисплей». В случае, если ваш дисплей придет в негодность, вы сможете заменить его, заплатив всего 49 манатов. Гарантия будет действовать в течение года со дня покупки. Поменять дисплей в рамках данного специального предложения можно всего один раз.

2) Относится ли данная гарантия к физическим поломкам?

Гарантия распространяется не только на системные повреждения, такие как выгорание пикселей или неоткликающийся «touchscreen», гарантия покрывает абсолютно все повреждения дисплея, даже физические. Таким образом, если даже вы уроните смартфон и экран покроется трещинами, вы сможете заменить его на новый всего за 49 манатов.

3) Означает ли это, что экран на смартфонах хрупкий?

Конечно же нет. Данная гарантия – это уникальное предложение Samsung для своих пользователей и гарантированная страховка на непредусмотренные случаи. Следует отметить, что дисплеи новейших смартфонов серии S9 оснащены суперстойким стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Информацию о новейших смартфонах серии S9 и их возможностях можно получить в сети магазинов Вaku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.