Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Джидде

2018-04-20 11:41 | www.trend.az | 8

Восьмое заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Джидде. Министры обсудят ход исполнения сделки по сокращению добычи нефти и ситуацию на рынке, передает ТАСС.

Беседуя с журналистами перед началом заседания, Новак не исключил, что на предстоящей в июне встрече альянс может рассмотреть вопрос об уменьшении объемов сокращения добычи в 2018 году исходя из того, что рынок ребалансируется быстрыми темпами. За три прошедших месяца запасы развитых стран сократились, по его словам, на 90 млн баррелей и сейчас превышают средний за пять лет уровень лишь на 12 млн баррелей.