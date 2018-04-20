Министерство о пыльном тумане в Баку

2018-04-20 10:10 | www.oxu.az | 8

Согласно данным, полученным со стационарных и мониторинговых станций по измерению качества воздуха Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов, на утренние часы 20 апреля уровень запыленности воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове близок к санитарной норме.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что снижение уровня запыленности воздуха связано с поступлением на территорию страны северо-западного ветра.