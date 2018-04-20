Украл «телек» у соседа - поплатился жизнью

2018-04-20 10:33 | www.oxu.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя столицы Садига Нахметова 1981 года рождения, обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Как передает Oxu.Az, 5 ноября прошлого года около 7 часов вечера в поселке Амирджан было обнаружено тело жителя столицы, ранее судимого Захира Гаджиалиева с ножевыми ранениями.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 31-го отдела полиции Управления полиции Сураханского района был задержан Садиг Нахметов.

На судебном процессе С.Нахметов заявил, что не намеревался убивать З.Гаджиагаева:

«Придя домой, я обнаружил, что дверь открыта и телевизора нет. Сосед сказал, что телевизор унес Захир. Гаджиагаев до этого просил у меня телевизор, но я не дал.

Мы были футбольными болельщиками, вместе смотрели футбол. В тот день был матч «Барселоны», я собирался смотреть.

Я узнал, что он кому-то продал мой телевизор. Разозлился, взял нож и вышел во двор.

Захир с кем-то стоял во дворе. Во время разговора он обматерил меня, я его ударил. Он так и не признал, что продал телевизор. Я не хотел его убивать, взял нож, чтобы напугать».

Суд приговорил С.Нехметова к 12 годам лишения свободы.