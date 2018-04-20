В Ташкенте паспорта заменят ID-картами

2018-04-20 11:52 | www.trend.az | 7

В Ташкенте реализуют пилотный проект по выдаче ID-карт взамен паспортов, пишут в пятницу узбекские СМИ.

Это предусмотрено постановлением президента «Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов», в котором указаны сроки замены существующих удостоверений личности на электронные.

Предполагается, что новинка заменит собой большинство существующих сегодня документов: свидетельство о рождении, браке и т.п. Все эти данные теперь будут размещаться на электронном носителе. Исключение составят лишь водительские права, которые, как и прежде, нужно будет получать отдельно.