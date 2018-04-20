Власти Ирана дали госструктурам неделю на отказ от иностранных соцсетей

2018-04-20 12:01 | www.trend.az | 7

Государственные учреждения Ирана должны в течение недели отказаться от использования иностранных социальных сетей. Об этом, как сообщило в четверг вечером агентство Fars, заявил первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири, передает ТАСС.

"Все государственные институты и органы власти, а также неправительственные учреждения обязаны перенести свою деятельность и предоставляемые услуги на платформу иранских социальных сетей в течение одной недели", - сказал он.

Как ожидается, в пятницу вступит в силу запрет на использование госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Ранее соответствующую директиву распространило правительство Исламской Республики, об отказе от Telegram также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ранее в Тегеране заявили о планах запустить с 20 апреля мессенджер собственного производства "Соруш", который бы заменил Telegram.